Матч "Карабаха" стал самым посещаемым в еврокубках на этой неделе

Матч "Карабаха" против исландского "Вестри" стал самым посещаемым среди игр первой квалификационной стадии еврокубков на этой неделе.

Как сообщает İdman.Biz, среди всех встреч Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций УЕФА лучший показатель был зафиксирован в Баку.

Игру первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА между "Карабахом" и "Вестри" на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова посетили 23 549 зрителей.

Таким образом, бакинская встреча стала самой посещаемой еврокубковой игрой недели.

Матч "Сабаха" против валлийского "Нью-Сейнтс" в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА занял восьмое место по этому показателю. Встречу в Масазыре посетили около 7 тысяч болельщиков.

Отметим, что "Карабах" в первом матче победил "Вестри" со счетом 3:0, а "Сабах" обыграл "Нью-Сейнтс" - 2:0.