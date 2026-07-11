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"Имишли" может проводить домашние матчи в Евлахе

Азербайджанский футбол
Новости
11 Июля 2026 18:13
11
"Имишли" может проводить домашние матчи в Евлахе

Футбольный клуб "Имишли" в сезоне-2026/2027 может проводить домашние матчи на городском стадионе Евлаха.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sport24.az, об этом заявил исполнительный директор "Карван-Евлах" Эльвин Аждарли.

По его словам, между сторонами уже проведены предварительные переговоры и соглашение практически достигнуто.

"С клубом "Имишли" проведены предварительные переговоры, и можно сказать, что договоренность почти достигнута. Вместе с тем считаем, что официальное заявление по этому вопросу сначала должен сделать "Имишли". После этого мы также предоставим общественности подробную информацию о сотрудничестве", - сказал Аждарли.

Отметим, что в прошлом сезоне "Имишли" провел первые два домашних матча на городском стадионе Шамахы, а затем принимал соперников на стадионе Губинского олимпийского комплекса.

İdman.Biz
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