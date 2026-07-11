"Ханкенди" будет проводить домашние матчи в родном городе?

Футбольный клуб "Ханкенди", ставший победителем Второй лиги и вышедший в Первую лигу, хочет проводить домашние матчи нового сезона в родном городе.

Менеджер клуба Рашад Бабаев заявил, что окончательного решения по этому вопросу пока нет.

"Сейчас невозможно сказать что-то точно. Стадион находится на балансе Министерства молодежи и спорта, и в настоящее время там идут ремонтные работы. Мы сами ездили и ознакомились с ситуацией, у нас есть связь с министерством. Пока никаких новостей нет. Наша самая большая мечта - играть в Ханкенди. В Карабахском университете создан наш фан-клуб, и для нас было бы гордостью выйти на поле перед ними. Представители ПФЛ также сообщили, что если будет дано разрешение, они сделают все возможное в плане организации. За это мы им благодарны. Но то, будем мы там играть или нет, зависит не только от нас", - сказал Бабаев в интервью offsideplus.az.

Отметим, что в прошлом сезоне "Ханкенди" стал победителем Второй лиги и вышел в Первую лигу.

Руководство клуба намерено с нового сезона проводить домашние матчи команды в Ханкенди, однако официальное решение по этому вопросу пока не объявлено.