29 Мая 2026
29 Мая 2026 12:53
"Билясувар" и "Агстафа Гянджляри" разыграют путевку во Вторую лигу

В азербайджанском футболе состоится стыковой матч за право выступать во Второй лиге в сезоне-2026/27.

Как сообщает İdman.Biz, в решающем поединке встретятся "Билясувар" и "Агстафа Гянджляри".

Матч пройдет 29 мая на городском стадионе Евлаха. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по бакинскому времени. Встреча будет показана в прямом эфире телеканала CBC Sport.

Главным арбитром назначен Рашад Ахмедов. Помогать ему будут Рагиль Рамазанов и Тарлан Талибзаде. Обязанности четвертого судьи исполнит Руслан Гулиев.

На матче также будет задействована система VAR. Видеоассистентом рефери назначен Рауф Джабаров, ассистентом видеоарбитра - Зохраб Аббасов.

Инспектором встречи станет Бабек Гулиев, а представителем АФФА назначен Мубариз Гусейнов.

Напомним, что победитель стыкового матча получит право выступать во Второй лиге Азербайджана в следующем сезоне.

İdman.Biz
