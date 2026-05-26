Стало известно, в какой форме сыграют "ПСЖ" и "Арсенал" в финале ЛЧ

"Пари Сен-Жермен" и "Арсенал" определились с комплектами формы на финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Криса Уитли, обе команды сыграют в своих домашних комплектах формы.

Финал главного клубного турнира Европы состоится 30 мая на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште. Начало встречи запланировано на 20:00 по бакинскому времени.

Для "Арсенала" этот финал станет первым за последние 20 лет. Лондонский клуб попытается впервые с 2006 года завоевать главный европейский трофей.

"ПСЖ" подходит к матчу в статусе действующего победителя турнира. В финале прошлого сезона французский клуб разгромил миланский "Интер".