Тренер сборной Испании оценил роль Ямаля на ЧМ-2026

26 Мая 2026 19:15
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился ожиданиями от выступления Ламина Ямаля на чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Los Desayunos, наставник испанцев высоко оценил потенциал 18-летнего футболиста перед стартом мундиаля.

"Он очень хорош и будет становиться только лучше, когда товарищи по команде помогут ему проявить себя с лучшей стороны. На мой взгляд, на многих позициях у нас играют лучшие игроки мира, и это поможет ему играть еще лучше", - заявил де ла Фуэнте.

В минувшем сезоне крайний нападающий "Барселоны" провел 45 матчей на клубном уровне, забил 24 гола и сделал 18 результативных передач.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Испании сыграет против команд Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая.

