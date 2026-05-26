Ибрагимович станет главным человеком в новом "Милане"

Бывший нападающий "Милана" и советник клуба Златан Ибрагимович получит расширенные полномочия перед новым сезоном.

Как сообщает İdman.Biz, по информации инсайдера Николо Скиры, в сезоне-2026/2027 швед станет одной из центральных фигур в управлении клубом.

Ожидается, что Ибрагимович сыграет решающую роль в выборе нового спортивного директора и главного тренера команды.

После заключительного тура Серии А "Милан" уже расстался с главным тренером Массимилиано Аллегри. Кроме того, клуб покинули Джорджо Фурлани, Игли Таре и Джеффри Монкада.

Руководство RedBird Capital Partners, владеющее клубом, осталось недовольно итогами сезона.

"Милан" завершил чемпионат Италии на пятом месте и не сумел квалифицироваться в Лигу чемпионов.