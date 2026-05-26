"Туран Товуз" склоняется к требованиям УЕФА по стадиону

Инспектор УЕФА Скотт Стразерс, директор Инфраструктурного департамента АФФА Фуад Джафаров и руководитель отдела инфраструктурных проектов Сабир Исмаилов посетили городской стадион Товуза вместе с представителями "Туран Товуза".

Как сообщает İdman.Biz, проверка длилась более четырех часов.

Во время инспекции обсуждались ключевые моменты, связанные с приведением стадиона в соответствие со стандартами второй категории УЕФА.

По итогам визита клубу был представлен список обязательных требований, а также рекомендации и перечень работ, необходимых для получения соответствующей категории.

Ожидается, что после выполнения всех условий арена сможет принимать матчи под эгидой УЕФА.

В последние годы "Туран Товуз" активно модернизирует инфраструктуру на фоне растущих амбиций клуба в азербайджанском футболе.

İdman.Biz
