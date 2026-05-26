Бруну Фернандеш объяснил отказ от 200 миллионов фунтов из Саудовской Аравии

26 Мая 2026 09:43
Полузащитник футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш рассказал, почему отказался от предложения из Саудовской Аравии на сумму 200 миллионов фунтов стерлингов, сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ,

Португальский футболист заявил: "Вместо того чтобы стать самым богатым человеком в истории моего города, я хочу осуществлять свои мечты. Именно такие ценности я хочу передать своим детям.

Посмотрите, моя жена решила идти рядом со мной к этим мечтам, когда мне было всего 17 лет. Мы вместе с моих 16 лет. В 17 я переехал в Италию и зарабатывал 1,7 тысячи долларов в месяц. Тогда было очень много неопределенности. Не было никаких гарантий. У моей жены были собственная жизнь и собственные мечты, но она сказала: "Я помогу тебе". И именно это она сделала", - заявил Фернандеш.

Ранее сообщалось, что один из клубов Саудовской Аравии был готов предложить капитану "Манчестер Юнайтед" контракт на общую сумму около 200 миллионов фунтов.

При этом сам футболист неоднократно подчеркивал, что по-прежнему хочет выступать на самом высоком уровне европейского футбола.

İdman.Biz
