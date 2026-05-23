В "Бешикташе" прокомментировали интерес к Гурбану Гурбанову

23 Мая 2026 11:49
Спортивный директор "Бешикташа" Ондер Озен прокомментировал слухи о возможном назначении главного тренера "Карабаха" Гурбана Гурбанова. В последние дни в турецких и местных СМИ появилась информация о том, что 54-летний специалист входит в число кандидатов на пост главного тренера стамбульского клуба.

Ранее "Бешикташ" расстался с Сергеном Ялчином, после чего в прессе начали обсуждать возможных претендентов на вакантную должность. По данным СМИ, руководство клуба якобы уже выходило на связь с Гурбановым.

Сам Гурбанов после матча XXXIII тура Премьер-лиги Азербайджана с "Сумгайытом" (4:3) заявил, что его контракт с "Карабахом" продолжает действовать.

Ондер Озен, в свою очередь, отметил, что "Бешикташ" не предпринимал никаких шагов по кандидатуре азербайджанского тренера.

"Сейчас имена по новому главному тренеру не определены. У нас нет никакой инициативы или интереса, связанного с Гурбаном Гурбановым. Гурбанов - очень ценный и крайне успешный специалист, мы относимся к нему с большим уважением. Но сейчас такой вопрос не стоит на повестке "Бешикташа". Также отмечу, что у клуба нет никакой информации по этому поводу, а распространяемые новости не имеют к нам отношения", - цитирует Озена teleqraf.az.

Отметим, что Гурбан Гурбанов возглавляет "Карабах" с 2008 года.

