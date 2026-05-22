22 Мая 2026 20:54
Главный тренер "Сабаха": "Неуважение к нам неприемлемо"

Главный тренер "Сабаха" Вальдас Дамбраускас прокомментировал победу в матче 33-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана по футболу над "Туран-Товузом" (2:1).

Как сообщает İdman.Biz, специалист после игры ответил на вопросы журналистов и эмоционально высказался о недостаточном уважении к своей команде.

"Поздравляю футболистов, руководство и болельщиков с последней победой в сезоне. Да, мы сыграли не так хорошо. Матч прошел в равной борьбе. Нам немного повезло, и мы забили свои голы. У соперника было три-четыре хороших голевых момента. Наш вратарь сыграл очень хорошо. В последнем матче сезона все уже считают минуты до отпуска. Мотивировать футболистов непросто, потому что меняется мышление. Очень скоро нас ждут матчи квалификации Лиги чемпионов", - заявил Дамбраускас.

После вопроса о том, повлияло ли выступление "Карабаха" в Лиге чемпионов на успешный сезон "Сабаха", наставник бакинского клуба выступил с резкой реакцией.

"Вы задаете такой вопрос на нашем стадионе, дома у чемпиона, обладателя Кубка, команды, которая не проигрывала 33 матча. Пожалуйста, уважайте нас. Даже Гурбан Гурбанов говорит, что мы были лучшими. Но вы постоянно ищете оправдания. Это неуважение к нашему клубу, тренерам и футболистам. Я не хотел бы завершать сезон на такой ноте. Но неуважение к нам тоже неприемлемо. Если вы хотите, чтобы я извинился за завоеванные титулы, то этого не будет", - подчеркнул он.

Также Дамбраускас рассказал о подготовке к новому сезону и планах на еврокубки.

"Мы продолжим придерживаться нашего привычного подхода. В середине июня соберемся и будем двигаться к своим целям. После того как станет известен соперник, начнем готовиться конкретно под него. Конечно, результаты жеребьевки важны. В течение всего сезона у нас был подход, который приносил успех - мы готовились от игры к игре", - отметил тренер.

Специалист сообщил, что после завершения сезона отправится в отпуск.

"Каждый сезон бывает тяжелым. У меня тоже есть свои планы на отдых. Завтра я улетаю в Литву. Через неделю вместе с семьей отправимся отдыхать за границу. После этого начнем тренировочный сбор в Австрии", - сказал Дамбраускас.

Кроме того, наставник "Сабаха" прокомментировал ситуацию с Джой-Лансом Микельсом, который, по информации СМИ, не хочет продлевать контракт с клубом.

"Азербайджан - демократическая страна. Каждый имеет право подписывать контракт или не подписывать его. На входе на нашу тренировочную базу есть надпись: "Ни один футболист не больше команды". Микельс действительно провел великолепный сезон. Желаю ему и другим игрокам всего наилучшего. Мы - "Сабах", а не команда одного футболиста. По ходу сезона были матчи, в которых Микельс не играл, и его успешно заменяли другие футболисты", - добавил он.

