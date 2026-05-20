"Челси" готовит сенсационный трансфер Мбаппе

Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе оказался в сфере интересов английского "Челси".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Mirror, руководство лондонского клуба уже контактировало с матерью и агентом французского футболиста Файзой Ламари.

По информации источника, "Челси" хочет сделать Мбаппе главной звездой нового проекта на "Стэмфорд Бридж".

Сообщается, что одним из инициаторов возможного трансфера является новый главный тренер лондонцев Хаби Алонсо. Испанский специалист заинтересован в воссоединении с Мбаппе после совместной работы в "Реале".

Издание El Nacional утверждает, что Алонсо поддерживает хорошие отношения с французским форвардом.

При этом переход выглядит крайне сложным. Контракт Мбаппе с мадридским клубом рассчитан до лета 2029 года, поэтому потенциальный трансфер потребует от "Челси" рекордных финансовых затрат.