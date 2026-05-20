20 Мая 2026
RU

"Челси" готовит сенсационный трансфер Мбаппе

Мировой футбол
Новости
20 Мая 2026 15:59
76
"Челси" готовит сенсационный трансфер Мбаппе

Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе оказался в сфере интересов английского "Челси".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Mirror, руководство лондонского клуба уже контактировало с матерью и агентом французского футболиста Файзой Ламари.

По информации источника, "Челси" хочет сделать Мбаппе главной звездой нового проекта на "Стэмфорд Бридж".

Сообщается, что одним из инициаторов возможного трансфера является новый главный тренер лондонцев Хаби Алонсо. Испанский специалист заинтересован в воссоединении с Мбаппе после совместной работы в "Реале".

Издание El Nacional утверждает, что Алонсо поддерживает хорошие отношения с французским форвардом.

При этом переход выглядит крайне сложным. Контракт Мбаппе с мадридским клубом рассчитан до лета 2029 года, поэтому потенциальный трансфер потребует от "Челси" рекордных финансовых затрат.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Бывшая девушка Винисиуса спровоцировала скандал в Бразилии - ФОТО/ВИДЕО
16:59
Мировой футбол

Бывшая девушка Винисиуса спровоцировала скандал в Бразилии - ФОТО/ВИДЕО

Видео Вирджинии Фонсеки с обезьяной вызвало обвинения в расизме

Польские СМИ назвали "Сабах" нежелательным соперником для "Леха"
15:13
Азербайджанский футбол

Польские СМИ назвали "Сабах" нежелательным соперником для "Леха"

Чемпион Азербайджана назван опасным вариантом перед жеребьевкой Лиги чемпионов

"Астон Вилла" - "Фрайбург": финал Лиги Европы, в котором опыт встретится с мечтой – ОБЗОР İDMAN.BİZ
14:42
Мировой футбол

"Астон Вилла" - "Фрайбург": финал Лиги Европы, в котором опыт встретится с мечтой – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Унаи Эмери может в пятый раз выиграть второй по значимости еврокубок, а экс-соперник "Карабаха" - добиться исторического успеха

В Казахстане раскритиковали отсутствие капитана "Сабаха" в сборной
13:44
Мировой футбол

В Казахстане раскритиковали отсутствие капитана "Сабаха" в сборной

Станислав Покатилов не получил вызов на матчи против Армении и Венгрии

Президент "Фламенго": "Жуниньо нужно было больше времени"
11:31
Азербайджанский футбол

Президент "Фламенго": "Жуниньо нужно было больше времени" - ФОТО/ВИДЕО

В бразильском клубе считают, что форварду не дали времени на адаптацию

Руни назвал величайшего тренера в истории футбола
11:16
Мировой футбол

Руни назвал величайшего тренера в истории футбола

Легенда "Манчестер Юнайтед" сравнил Алекса Фергюсона и Пепа Гвардиолу

Самое читаемое

Макс Дауман стал самым молодым чемпионом АПЛ в истории
06:20
Мировой футбол

Макс Дауман стал самым молодым чемпионом АПЛ в истории

Ранее рекорд принадлежал игроку "Манчестер Сити" Филу Фодену
"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов?
09:46
Мировой футбол

"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов?

Каталонский клуб ищет средства для усиления состава летом

Рулевой "Барселоны": "Левандовский был лучшим бомбардиром последнего десятилетия"
18 Мая 09:13
Мировой футбол

Рулевой "Барселоны": "Левандовский был лучшим бомбардиром последнего десятилетия"

Поляк покинет стан каталонцев по окончании сезона
"Кремонезе" обыграл "Удинезе", "Кальяри" победил "Торино"
18 Мая 00:58
Мировой футбол

"Кремонезе" обыграл "Удинезе", "Кальяри" победил "Торино" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

За тур до конца сезона "Кремонезе" отстает от спасительного 17-го места на одно очко