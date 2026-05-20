20 Мая 2026
Польские СМИ назвали "Сабах" нежелательным соперником для "Леха"

20 Мая 2026 15:13
Польские СМИ назвали "Сабах" нежелательным соперником для "Леха"

Польский "Лех" не хотел бы получить "Сабах" в соперники во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz, польские СМИ проанализировали возможных соперников чемпиона Польши перед жеребьевкой турнира и включили азербайджанский клуб в число наиболее нежелательных вариантов.

"Лех" начнет выступление в Лиге чемпионов со второго квалификационного раунда и будет находиться среди сеяных команд.

При этом в польской прессе отмечается, что некоторые клубы, стартующие с первого квалификационного раунда, по уровню не уступают командам второго этапа. В этом контексте отдельно были упомянуты "Сабах", болгарский "Левски" и венгерский "ЭТО Дьор".

По мнению местных журналистов, встреча с этими соперниками может стать для "Леха" крайне неудобным сценарием.

Отметим, что жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов состоится 17 июня. Первые матчи пройдут 21-22 июля, ответные встречи - 28-29 июля.

İdman.Biz
Эмин Агаларов построит Sea Breeze Arena - где и для какого клуба? - ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ
Эмин Агаларов построит Sea Breeze Arena - где и для какого клуба? - ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ

Новая арена рассчитана примерно на 10 тысяч зрителей

Президент "Фламенго": "Жуниньо нужно было больше времени"
Президент "Фламенго": "Жуниньо нужно было больше времени" - ФОТО/ВИДЕО

В бразильском клубе считают, что форварду не дали времени на адаптацию

Для "Сабаха" определились новые возможные соперники в Лиге чемпионов
Для "Сабаха" определились новые возможные соперники в Лиге чемпионов

Азербайджанский клуб остается в числе несеяных перед жеребьевкой первого раунда

Стали известны возможные соперники "Нефтчи" в Лиге конференций
Стали известны возможные соперники "Нефтчи" в Лиге конференций

Бакинский клуб будет сеяным в первом раунде турнира

Тахир Гезаль: "Карабах" доказал, что является реальным авторитетом в европейском футболе"
Тахир Гезаль: "Карабах" доказал, что является реальным авторитетом в европейском футболе"

Функционер также затронул тему трансферов и управления клубом
Марко Янкович может продолжить карьеру в чемпионате Турции
Марко Янкович может продолжить карьеру в чемпионате Турции

В случае осуществления трансфера "Карабах" заработает около 1 млн долларов

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"
Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"

Команда лидировала в заезде, но выбыла из борьбы из-за технической поломки

Макс Дауман стал самым молодым чемпионом АПЛ в истории
Макс Дауман стал самым молодым чемпионом АПЛ в истории

Ранее рекорд принадлежал игроку "Манчестер Сити" Филу Фодену
"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов?
"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов?

Каталонский клуб ищет средства для усиления состава летом

Рулевой "Барселоны": "Левандовский был лучшим бомбардиром последнего десятилетия"
Рулевой "Барселоны": "Левандовский был лучшим бомбардиром последнего десятилетия"

Поляк покинет стан каталонцев по окончании сезона