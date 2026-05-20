Эмин Агаларов построит Sea Breeze Arena - где и для какого клуба? - ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ

Стали известны новые детали о строительстве нового футбольного стадиона в Азербайджане.

Как выяснил İdman.Biz, арена, которую планируют построить в поселке Мардакян, может стать домашним стадионом футбольного клуба "Шафа" и носить название Sea Breeze Arena. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Отметим, что основателем проекта Sea Breeze является известный предприниматель Эмин Агаларов. Курортный комплекс, расположенный на территории поселка Нардаран в Баку, занимает более 500 гектаров. В проект входят десятки объектов, рестораны, общественные пространства, пляжные зоны, бассейны и масштабные зеленые территории.

По имеющейся информации, президент компании, которая совместно с Sea Breeze займется реализацией проекта, Сердар Салманзаде хорошо известен в футбольной среде. В разные годы он выступал за юношеские команды "Шафа", играл за основной состав клуба, а также руководил клубами "Шафа" и "Рамана".

Ожидается, что вместимость нового стадиона составит около 10 тысяч зрителей.