20 Мая 2026
Гурбан Гурбанов: "В предстоящем сезоне мы будем самой боевой, неуступчивой и смелой командой"

20 Мая 2026 00:00
Главный тренер агдамского "Карабаха" Гурбан Гурбанов подвел итоги уходящего футбольного сезона на специальном мероприятии клуба. В своем выступлении опытный специалист высказался о выступлении команды в Мисли Премьер-лиге и обозначил амбициозные цели на будущее.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба, наставник особо подчеркнул менталитет и ценности "Карабаха":

"Успехи "Карабаха" в Лиге чемпионов УЕФА и стабильные результаты на еврокубковой арене на протяжении многих лет — это результат смелой игры и огромного трудолюбия футболистов. Статус и имя этой команды имеют очень большой вес. Каждый футболист, каждый сотрудник здесь должен осознавать ценность этого клуба, быть смелым, честным и трудолюбивым".

Гурбан Гурбанов также выразил признательность руководству и игрокам за прошедший сезон:

"Наш клуб находится в надежных руках. У нас отличное, простое в общении и преданное делу руководство. Я благодарен футболистам и всегда нахожусь рядом с ними. Обещаю, что в предстоящем сезоне мы будем самой боевой, неуступчивой и смелой командой".

В завершение мероприятия выступили сами футболисты «Карабаха». Игроки дали оценку завершающемуся сезону, пожелали команде успехов в новом игровом году и заверили, что приложат максимум усилий для достижения всех поставленных целей.

