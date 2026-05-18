Белайди Пуси может вернуться в чемпионат Азербайджана

Албанский нападающий воронежского "Факела" Белайди Пуси, помогший своей команде завоевать путевку в Российскую Премьер-Лигу, может продолжить карьеру в Азербайджане. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на портал Sportal.az.

По имеющейся информации, к 28-летнему форварду проявляют серьезный интерес сразу три клуба из Мисли Премьер-лиги, которые уже начали предпринимать конкретные шаги для его трансфера.

Контракт Пуси с "Факелом" рассчитан до 30 июня 2026 года. В текущем сезоне албанский нападающий продемонстрировал высокую результативность, забив 16 голов в 34 матчах за российский клуб.

Напомним, что футболист уже имеет солидный опыт выступлений в Азербайджане, где ранее защищал цвета "Туран Товуза" и "Шамахы". Именно из состава шамахинцев в прошлом году он перешел в "Факел". На родине и в Европе Пуси также известен по выступлениям за албанские клубы "Влажния" и "Скендербеу".