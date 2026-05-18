ФК "Зангезур" завоевал путевку во Вторую лигу

На городском стадионе Шамахы состоялся финальный матч Региональной лиги Азербайджана по футболу, в котором встретились команды "Зангезур" и "Марафон", сообщает İdman.Biz.

Одержав победу со счетом 2:1, футболисты "Зангезура" завоевали титул чемпионов и получили прямую путевку во Вторую лигу на следующий сезон. Проигравший в финале "Марафон" сохраняет шансы на повышение в классе — команде предстоит провести стыковой матч (плей-офф) за право выхода во Вторую лигу.

В матче за третье место "Билясувар" уверенно переиграл "Шафаг" со счетом 4:1 и завоевал бронзовые медали турнира.