Интерактивный стенд АФФА оказался в центре внимания на WUF13 - ВИДЕО

18 Мая 2026 14:47
Интерактивный стенд АФФА оказался в центре внимания на WUF13

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) представила специальную интерактивную зону в рамках подготовки к чемпионату мира U20 2027 года.

Как сообщает İdman.Biz, стенд АФФА был организован на выставке Urban Expo в рамках 13-й сессии Всемирного форума городского развития (WUF13).

Зона с надписью FIFA U20 World Cup Azerbaijan & Uzbekistan 2027 стала одной из самых посещаемых на мероприятии. Организаторы сделали акцент не только на презентации будущего турнира, но и на социальной роли футбола.

На стенде АФФА особое внимание уделили идеям здорового образа жизни, вовлечению молодежи в спорт, инклюзивности и устойчивому развитию.

Для гостей форума также подготовили интерактивную футбольную площадку с мини-воротами, где участники могли пробить пенальти.

Сообщается, что иностранные делегации проявили большой интерес как к проектам АФФА, так и к интерактивным активностям.

Отметим, что чемпионат мира U20 пройдет в 2027 году в Азербайджане и Узбекистане.

İdman.Biz
