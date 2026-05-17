17 Мая 2026
RU

"Сабах" сыграет против "Нефтчи" в центральном матче тура

Азербайджанский футбол
Новости
17 Мая 2026 11:14
26
"Сабах" сыграет против "Нефтчи" в центральном матче тура

Сегодня в рамках 32-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу состоится второй матч игрового дня.

Как сообщает İdman.Biz, "Сабах" на своем поле примет "Нефтчи". Встреча пройдет на "Банк Республика Арена" и начнется в 18:00 по бакинскому времени.

Главным арбитром матча назначен Камал Умудлу. Ему будут помогать Намик Гусейнов, Вюсал Мамедов и Эльвин Байрамов. За систему VAR будет отвечать Фарид Гаджиев.

Перед матчем "Сабах" с 75 очками занимает первое место в турнирной таблице. "Нефтчи", набравший 53 очка, располагается на четвертой позиции.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Айхан Аббасов попрощался с болельщиками "Шамахы"
10:30
Азербайджанский футбол

Айхан Аббасов попрощался с болельщиками "Шамахы" - ВИДЕО

Главного тренера проводили аплодисментами после победы над "Туран Товуз"

Премьер-лига Азербайджана: "Зиря" примет "Сумгайыт"
10:00
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Зиря" примет "Сумгайыт"

Команды, занимающие пятое и седьмое места, встретятся на стадионе "Зиря"

Иван Лепиница: "В Лиге чемпионов многое будет зависеть от соперника"
16 Мая 20:20
Азербайджанский футбол

Иван Лепиница: "В Лиге чемпионов многое будет зависеть от соперника"

Хорватский полузащитник "Сабаха" оценил исторический выход клуба в еврокубки

Президент "Шахдаг Гусара": "Нам пообещали, что в следующем году стадион будет готов"
16 Мая 13:33
Азербайджанский футбол

Президент "Шахдаг Гусара": "Нам пообещали, что в следующем году стадион будет готов"

Рахид Амиргулиев заявил, что команда хочет проводить домашние матчи в Гусаре

Главный тренер "Кайзерслаутерна" не хочет видеть Эмрели
16 Мая 13:13
Азербайджанский футбол

Главный тренер "Кайзерслаутерна" не хочет видеть Эмрели

Будущее форварда сборной Азербайджана в немецком клубе оказалось под вопросом

Что ждут от Наримана Ахундзаде в "Коламбус Крю"? - ОБЗОР İDMAN.BİZ
16 Мая 12:33
Азербайджанский футбол

Что ждут от Наримана Ахундзаде в "Коламбус Крю"? - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Американский клуб делает ставку на постепенную адаптацию азербайджанского футболиста

Самое читаемое

АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ
16 Мая 16:50
Мировой футбол

АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ

За два тура до конца чемпионской гонки лондонцы имеют двухочковый перевес над командой Пепа Гвардиолы

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги
16 Мая 11:09
Мировой футбол

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги

Каталонцы могут стать первой командой с идеальной домашней серией в Ла Лиге

Кыргызский боец ММА погиб, спасая школьниц
15 Мая 11:26
ММА

Кыргызский боец ММА погиб, спасая школьниц - ФОТО

30-летний Медет Жееналиев утонул в озере Иссык-Куль

Неймар сыграет на ЧМ-2026: Анчелотти принял решение
14 Мая 17:06
Мировой футбол

Неймар сыграет на ЧМ-2026: Анчелотти принял решение

Форвард "Сантоса" вернется в сборную Бразилии спустя почти три года