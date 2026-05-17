"Сабах" сыграет против "Нефтчи" в центральном матче тура

Сегодня в рамках 32-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу состоится второй матч игрового дня.

Как сообщает İdman.Biz, "Сабах" на своем поле примет "Нефтчи". Встреча пройдет на "Банк Республика Арена" и начнется в 18:00 по бакинскому времени.

Главным арбитром матча назначен Камал Умудлу. Ему будут помогать Намик Гусейнов, Вюсал Мамедов и Эльвин Байрамов. За систему VAR будет отвечать Фарид Гаджиев.

Перед матчем "Сабах" с 75 очками занимает первое место в турнирной таблице. "Нефтчи", набравший 53 очка, располагается на четвертой позиции.