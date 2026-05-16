Главный тренер "Кайзерслаутерна" не хочет видеть Эмрели

Нападающий сборной Азербайджана Махир Эмрели, вероятнее всего, покинет немецкий "Кайзерслаутерн".

Как сообщает İdman.Biz, об этом пишет издание Südwest24.

По информации источника, главный тренер команды Торстен Либеркнехт уже принял решение по азербайджанскому форварду.

Утверждается, что немецкий специалист не хочет видеть Эмрели в своей команде. Поэтому 27-летнему нападающему якобы не будут препятствовать в поиске нового клуба.

Отметим, что несколько дней назад мать футболиста Эльнура Эмрели в комментарии для прессы подтвердила наличие проблем между Махиром Эмрели и главным тренером "Кайзерслаутерна" Торстеном Либеркнехтом.