15 Мая 2026
RU

Азер Багиров: "Думаю, не будет сложно настроить игроков на матч с "Нефтчи"

Азербайджанский футбол
Новости
15 Мая 2026 22:42
12
Азер Багиров: "Думаю, не будет сложно настроить игроков на матч с "Нефтчи"

Главный тренер гянджинского "Кяпаза" Азер Багиров прокомментировал поражение в матче 32-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана по футболу от "Араз-Нахчывана" (0:2).

Как сообщает İdman.Biz, наставник отметил, что команда выполнила минимальную задачу на сезон, поэтому в матче были проведены изменения в составе.

"Мы провели ротацию, потому что достигли минимальной цели, поставленной перед нами. Поздравляю "Араз-Нахчыван" и желаю им удачи", - заявил Багиров на пресс-конференции после игры.

Главный тренер также ответил на вопрос о настрое команды перед предстоящим матчем с "Нефтчи".

"У нас есть мотивация на каждую игру. Просто сегодня мы дали шанс футболистам, которые в течение сезона играли мало. Думаю, не будет сложно настроить игроков на матч с "Нефтчи". Считаю, что команда хорошо подготовится к этой встрече", - подчеркнул специалист.

Багиров не исключил, что в следующем матче также может предоставить игровое время молодым футболистам.

"Это покажет время. Думаю, перед своими болельщиками мы покажем хорошую игру", - отметил наставник.

Отдельно тренер высказался о работе нового руководства клуба.

"Некоторые вещи по сравнению с прошлым годом стали лучше. Я с большим уважением отношусь ко всем. Все покажет время. С каждым годом условия для футболистов должны становиться лучше, чтобы улучшались и результаты", - заявил главный тренер "Кяпаза".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Андрей Демченко: "Команда сыграла в тот футбол, который я хотел видеть"
22:30
Азербайджанский футбол

Андрей Демченко: "Команда сыграла в тот футбол, который я хотел видеть"

Главный тренер "Араза-Нахчывана" прокомментировал победу над "Кяпазом"

Главный тренер "Карван-Евлаха": "До последнего буду честно выполнять свою работу"
21:07
Азербайджанский футбол

Главный тренер "Карван-Евлаха": "До последнего буду честно выполнять свою работу"

Мамедов прокомментировал поражение от "Габалы" и свое будущее

Кахабер Цхададзе: "Мы следим за всеми потенциальными соперниками"
19:56
Азербайджанский футбол

Кахабер Цхададзе: "Мы следим за всеми потенциальными соперниками"

Главный тренер "Габалы" прокомментировал победу над "Карван-Евлахом"

"Шафа" завоевала путевку в Премьер-лигу Азербайджана
19:22
Азербайджанский футбол

"Шафа" завоевала путевку в Премьер-лигу Азербайджана

Бакинский клуб досрочно оформил повышение в классе
Джалал Гусейнов: "У меня есть предложения из Европы"
18:06
Азербайджанский футбол

Джалал Гусейнов: "У меня есть предложения из Европы"

Защитник сборной Азербайджана не намерен возвращаться в местный чемпионат

Главный тренер женского "Нефтчи": "Если повезет с жеребьевкой, достойно выступим в Европе"
14:49
Азербайджанский футбол

Главный тренер женского "Нефтчи": "Если повезет с жеребьевкой, достойно выступим в Европе"

Сиясат Аскеров заявил, что команда намерена достойно выступить и в Лиге чемпионов

Самое читаемое

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем"
13 Мая 00:04
Мировой футбол

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем" - ВИДЕО

До окончания сезона осталось провести две встречи
Стали известны гонорары Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда за титульный бой UFC
14 Мая 10:31
ММА

Стали известны гонорары Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда за титульный бой UFC

Бывший чемпион UFC заработал почти втрое больше соперника, несмотря на поражение в поединке

Ромарио Да Силва получил жуткую травму в матче "Мотагуа" - ВИДЕО
13 Мая 17:01
Мировой футбол

Ромарио Да Силва получил жуткую травму в матче "Мотагуа" - ВИДЕО

Победа отошла на второй план после травмы бразильца
"Сабах" завоевал Кубок Азербайджана и оформил золотой дубль
13 Мая 21:57
Мировой футбол

"Сабах" завоевал Кубок Азербайджана и оформил золотой дубль - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Бакинский клуб победил "Зирю" в драматичном финале