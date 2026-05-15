Азер Багиров: "Думаю, не будет сложно настроить игроков на матч с "Нефтчи"

Главный тренер гянджинского "Кяпаза" Азер Багиров прокомментировал поражение в матче 32-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана по футболу от "Араз-Нахчывана" (0:2).

Как сообщает İdman.Biz, наставник отметил, что команда выполнила минимальную задачу на сезон, поэтому в матче были проведены изменения в составе.

"Мы провели ротацию, потому что достигли минимальной цели, поставленной перед нами. Поздравляю "Араз-Нахчыван" и желаю им удачи", - заявил Багиров на пресс-конференции после игры.

Главный тренер также ответил на вопрос о настрое команды перед предстоящим матчем с "Нефтчи".

"У нас есть мотивация на каждую игру. Просто сегодня мы дали шанс футболистам, которые в течение сезона играли мало. Думаю, не будет сложно настроить игроков на матч с "Нефтчи". Считаю, что команда хорошо подготовится к этой встрече", - подчеркнул специалист.

Багиров не исключил, что в следующем матче также может предоставить игровое время молодым футболистам.

"Это покажет время. Думаю, перед своими болельщиками мы покажем хорошую игру", - отметил наставник.

Отдельно тренер высказался о работе нового руководства клуба.

"Некоторые вещи по сравнению с прошлым годом стали лучше. Я с большим уважением отношусь ко всем. Все покажет время. С каждым годом условия для футболистов должны становиться лучше, чтобы улучшались и результаты", - заявил главный тренер "Кяпаза".