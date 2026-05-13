"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем"

Завершился матч 32-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались "Аль-Наср" и "Аль-Хиляль". Игра проходила на стадионе "Аль-Авваль Парк" в Эр-Рияде. В качестве главного арбитра встречи выступил Донатас Румшас. Матч закончился со счетом 1:1.

На 37-й минуте мяч хозяев забил защитник Мохамед Симакан. На 90+8-й минуте вратарь "Аль-Насра" Бенто забил автогол.

После 33 матчей чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" набрал 83 очка и занимает первое место. "Аль-Хиляль" заработал 78 очков в 32 матчах и располагается на второй строчке. До окончания сезона им осталось провести две встречи.