Вальверде опасается последствий конфликта с Тчуамени

Полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде обеспокоен тем, как недавний конфликт с Орельеном Тчуамени может сказаться на его репутации.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Diario AS, уругвайский футболист надеется, что произошедший инцидент не повлияет на отношение к нему внутри клуба.

Ранее в испанских СМИ появилась информация о конфликте между Вальверде и Тчуамени, который перерос в драку. По данным различных источников, причиной напряжения стали постоянные претензии со стороны уругвайца, что в итоге спровоцировало агрессивную реакцию французского хавбека.

Отмечается, что 27-летний Вальверде переживает из-за возможных сомнений в его профессионализме и преданности "Реалу", поскольку ранее его репутация считалась практически безупречной.

Сегодня мадридский клуб сыграет на выезде против "Барселоны" в матче Ла Лиги. Встреча начнется в 23:00 по бакинскому времени.