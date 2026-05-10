10 Мая 2026
10 Мая 2026 11:46
Три топ-клуба АПЛ претендуют на защитника "Брайтона"

Центральный защитник "Брайтона" Ян-Паул ван Хекке может сменить клуб после завершения сезона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk, серьезный интерес к 25-летнему нидерландцу проявляет "Тоттенхэм". По информации источника, на подписании игрока настаивает новый главный тренер лондонцев Роберто Де Дзерби.

Кроме того, за футболистом также следят "Челси" и "Ливерпуль".

В нынешнем сезоне ван Хекке провел 38 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал три результативные передачи.

Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет 35 миллионов евро.

İdman.Biz
12:23
"Бешикташ" хочет подписать защитника "Реала"

Турецкий клуб готов предложить за испанского футболиста 20 миллионов евро

11:30
"Бавария" готовит новый трансфер из "Ювентуса"

Мюнхенский клуб намерен провести переговоры с форвардом "Ювентуса" в конце мая

11:15
Вальверде опасается последствий конфликта с Тчуамени

Полузащитник "Реала" переживает, что скандал может ударить по его репутации в клубе

10:59
Стали известны 16 участников Лиги чемпионов сезона-2026/27

"РБ Лейпциг" и "Галатасарай" последними на данный момент оформили выход в главный еврокубок

10:15
Рафинья: "Я не Ямаль, не ждите от меня чего-то особенного"

Вингер "Барселоны" признался, что пока не набрал оптимальную форму после травмы

10:00
"Эль-Класико" и матчи АПЛ: АФИША главных матчей дня

Сегодня в европейских чемпионатах состоится ряд интересных встреч

8 Мая 02:02
Вальверде заявил, что Тчуамени не бил его во время конфликта - ОБНОВЛЕНО

Бил или не бил, вот в чем вопрос
7 Мая 18:21
Роналду и Месси потеряли миллионы подписчиков в Instagram - ФОТО

Массовая чистка ботов ударила по аккаунтам самых популярных спортсменов

7 Мая 14:57
"Бавария" присмотрела младшего брата Хвичи после вылета от "ПСЖ"

Торнике Кварацхелия уже попал в заявку тбилисского "Динамо" и встретится с руководством мюнхенцев

9 Мая 15:22
Последнее Эль-Класико сезона: "Барселона" в шаге от титула, "Реал" в кризисе - ОБЗОР İDMAN.BİZ

В испанской Ла Лиге по футболу проходят матчи 35-го тура