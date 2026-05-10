Три топ-клуба АПЛ претендуют на защитника "Брайтона"

Центральный защитник "Брайтона" Ян-Паул ван Хекке может сменить клуб после завершения сезона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk, серьезный интерес к 25-летнему нидерландцу проявляет "Тоттенхэм". По информации источника, на подписании игрока настаивает новый главный тренер лондонцев Роберто Де Дзерби.

Кроме того, за футболистом также следят "Челси" и "Ливерпуль".

В нынешнем сезоне ван Хекке провел 38 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал три результативные передачи.

Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет 35 миллионов евро.