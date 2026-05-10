"Бешикташ" хочет подписать защитника "Реала"

Защитник мадридского "Реала" Рауль Асенсио может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Fanatik, интерес к испанскому футболисту проявляет "Бешикташ". Турецкий клуб готов предложить около 20 миллионов евро за трансфер игрока.

По информации источника, в "Реале" не исключают возможную продажу защитника и готовы рассмотреть предложения по нему, несмотря на недавнее продление контракта до 2031 года.

В нынешнем сезоне Асенсио провел 31 матч за мадридский клуб во всех турнирах, забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 25 миллионов евро.