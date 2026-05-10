10 Мая 2026 10:15
Рафинья: "Я не Ямаль, не ждите от меня чего-то особенного"

Полузащитник "Барселоны" Рафинья Диас прокомментировал свое возвращение на поле после восстановления от травмы.

Как сообщает İdman.Biz, бразилец может впервые сыграть с марта в предстоящем "Эль-Класико" против мадридского "Реала".

Ожидается, что главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик использует 29-летнего футболиста на правом фланге атаки, где обычно действует Ламин Ямаль, выбывший до конца сезона из-за травмы.

"Если я сыграю справа, не ждите от меня ничего особенного, ведь я не Ямаль. Ламин - звезда, и то, что он делает, - это нечто. Я еще не готов на 100%. Надеюсь, скоро наберу оптимальную форму", - цитирует слова Рафиньи Movistar.

Матч "Барселона" - "Реал" состоится сегодня и начнется в 23:00 по бакинскому времени. Каталонский клуб гарантирует себе чемпионство, если не проиграет в "Эль-Класико".

