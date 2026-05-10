"Ливерпуль" определил трех кандидатов на замену Алисону

В "Ливерпуле" рассматривают три кандидатуры на замену основному вратарю команды Алисону Бекеру в случае перехода бразильца в "Ювентус" грядущим летом. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на TuttoJuve.

По информации издания, первый вариантом для мерсисайдцев остается нынешний голкипер "красных" Георгий Мамардашвили. В нынешнем сезоне грузинский вратарь провел 19 матчей за клуб во всех турнирах. Помимо Мамардашвили, в "Ливерпуле" следят за Люка Шевалье из "ПСЖ" и Эмилиано Мартинесом из "Астон Виллы".

В нынешнем сезоне 33-летний Алисон Бекер провел 34 матча во всех турнирах на клубном уровне, пропустив 36 голов. 13 раз бразилец покидал поле, оставив свои ворота в неприкосновенности. Действующий контракт футболиста с "Ливерпулем" рассчитан до 2027 года.