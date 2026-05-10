Месси набрал 100 очков по системе "гол+пас" в 64 матчах — это новый рекорд МЛС

10 Мая 2026 00:20
Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси забил гол и сделал две результативные передачи в матче с "Торонто" (4:2) в регулярном чемпионате МЛС.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу лиги, 38-летний аргентинец набрал 100 (59+41) очков по системе "гол+пас" в 64 матчах МЛС, что является новым рекордом лиги. Предыдущий рекорд принадлежал Себастьяну Джовинко ("Торонто") — 100 (58+42) очков в 95 играх.

Всего за "Интер Майами" Месси провел 101 матч, забил 87 голов и сделал 47 результативных передач.

İdman.Biz
