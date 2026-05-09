10 Мая 2026
RU

"Галатасарай" обыграл "Антальяспор" и оформил 26-й титул чемпиона Турции - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
9 Мая 2026 23:40
23
"Галатасарай" обыграл "Антальяспор" и оформил 26-й титул чемпиона Турции - ВИДЕО

В турецкой Суперлиге прошли матчи 33-го тура. Стамбульский "Галатасарай" на своем поле принимал "Антальяспор" и одержал победу со счетом 4:2.

В составе победителей забитыми мячами отметились Марио Лемина (56-я минута), Виктор Осимхен, оформивший дубль (66, 88), и Каан Айхан (90+5). У гостей оба гола забил Сонер Дикмен (45+3, 62).

Благодаря этому результату "Галатасарай" набрал 77 очков и за тур до финиша обеспечил себе 26-й чемпионский титул.

Идущий на втором месте "Фенербахче" также набрал три очка, обыграв в гостях "Коньяспор" со счетом 3:0. Дублем отличился Фред (13, 71), еще один мяч забил Арчи Браун (56). С 73 очками стамбульцы гарантировали себе серебряные медали чемпионата.

В борьбе за третье место "Трабзонспор" на выезде обыграл "Бешикташ" со счетом 2:1. Счет открыл игрок хозяев Оркун Кекчю на 14-й минуте, однако уже через минуту Александр Зубков восстановил равенство. Победный гол на 62-й минуте забил Эрнест Мучи.

После этого тура "Трабзонспор" с 69 очками занимает третью строчку, а "Бешикташ" остается на четвертом месте, имея в активе 59 баллов.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Атлетико" уступил "Сельте" в Мадриде - ОБНОВЛЯЕТСЯ
9 Мая 22:46
Мировой футбол

"Атлетико" уступил "Сельте" в Мадриде - ОБНОВЛЯЕТСЯ

"Сельта" одержала вторую победу подряд
"Бавария" обыграла "Вольфсбург" - ОБНОВЛЕНО
9 Мая 22:36
Мировой футбол

"Бавария" обыграла "Вольфсбург" - ОБНОВЛЕНО

Кейн не реализовал пенальти
"Манчестер Сити" победил "Брентфорд" в АПЛ - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
9 Мая 22:26
Мировой футбол

"Манчестер Сити" победил "Брентфорд" в АПЛ - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО - ВИДЕО

И сократил отставание от "Арсенала" в таблице
"Интер" разгромил "Лацио" в Риме - ОБНОВЛЯЕТСЯ
9 Мая 21:50
Мировой футбол

"Интер" разгромил "Лацио" в Риме - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Чемпион не сбавляет обороты
Мисли Премьер-лига: "Габала" и "Карабах" разошлись миром - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
9 Мая 19:00
Мировой футбол

Мисли Премьер-лига: "Габала" и "Карабах" разошлись миром - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Встречу обслуживал Ингилаб Мамедов

Моуринью согласился возглавить "Реал": Руй Кошта начал работу по поиску нового главного тренера
9 Мая 18:50
Мировой футбол

Моуринью согласился возглавить "Реал": Руй Кошта начал работу по поиску нового главного тренера

Моуринью является единственным кандидатом на эту должность

Самое читаемое

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"
7 Мая 01:37
Мировой футбол

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"

Защитник парижан получил награду от УЕФА после выхода в финал ЛЧ

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"
7 Мая 00:15
Футбол

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"

Телеканал объяснил ситуацию с показом полуфинала Лиги чемпионов

Где и когда пройдет финал Лиги чемпионов-2026
7 Мая 01:20
Мировой футбол

Где и когда пройдет финал Лиги чемпионов-2026

"ПСЖ" и "Арсенал" сыграют за главный трофей Европы в Будапеште

Вальверде заявил, что Тчуамени не бил его во время конфликта - ОБНОВЛЕНО
8 Мая 02:02
Мировой футбол

Вальверде заявил, что Тчуамени не бил его во время конфликта - ОБНОВЛЕНО

Бил или не бил, вот в чем вопрос