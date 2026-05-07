Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"

УЕФА определил лучшего игрока ответного полуфинального матча Лиги чемпионов между "Баварией" и "ПСЖ".

Как сообщает İdman.Biz, награду получил центральный защитник французского клуба Вильян Пачо.

Эквадорский футболист выиграл 7 из 8 единоборств, а также стал лидером встречи по количеству перехватов и выносов мяча.

Технические наблюдатели УЕФА отметили уверенную игру защитника, которая помогла "ПСЖ" сдержать атаки мюнхенского клуба и выйти в финал турнира.

Напомним, ответная встреча завершилась вничью со счетом 1:1, а по сумме двух матчей парижане победили "Баварию" - 6:5.

В финале Лиги чемпионов "ПСЖ" сыграет с лондонским "Арсеналом".