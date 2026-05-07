Гол Дембеле вошел в тройку самых быстрых в истории полуфиналов ЛЧ

7 Мая 2026 00:10
Нападающий "ПСЖ" Усман Дембеле отметился одним из самых быстрых голов в истории полуфиналов Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz, французский форвард забил в ответном матче против "Баварии" на 2-й минуте и 19-й секунде встречи.

Этот гол стал третьим по скорости в истории полуфиналов главного клубного турнира Европы.

Быстрее Дембеле на этой стадии турнира забивали только Маркус Тюрам, отличившийся на 30-й секунде за "Интер" в матче против "Барселоны", а также Кевин де Брейне, который забил за "Манчестер Сити" мадридскому "Реалу" спустя 1 минуту и 34 секунды после стартового свистка.

Гол Дембеле помог "ПСЖ" выиграть первый тайм в Мюнхене со счетом 1:0.

