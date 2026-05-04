4 Мая 2026
Легенда "Арсенала" предупредил "Атлетико" перед матчем в Лондоне

4 Мая 2026 10:14
Бывший футболист "Арсенала" Робер Пирес заявил, что "Атлетико" ждет сложный матч на "Эмирейтс" в ответной встрече с лондонским клубом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на EFE, французский экс-полузащитник считает, что мадридская команда хорошо понимает уровень давления, с которым столкнется в Лондоне. По словам Пиреса, "Атлетико" уже получил болезненный опыт на этом стадионе в нынешнем сезоне.

Пирес отметил: "Они знают, что приехать сюда будет сложно. Потому что в октябре прошлого года они проиграли здесь со счетом 0:4. Соперник хорошо понимает, что ему придется много бегать и что "Арсенал" не захочет отдавать мяч".

Француз также затронул эпизод с Эберечи Эзе в первом матче и назвал решение судей ошибочным. Он подчеркнул: "Если бы то, что произошло с Эзе, случилось с игроком "Атлетико", был бы назначен пенальти. Это было неправильное решение против "Арсенала". Но во вторник ситуация может развернуться уже против "Атлетико".

Говоря о приоритетах лондонского клуба, Пирес отметил, что Премьер-лига для "Арсенала" всегда стоит на первом месте. При этом он положительно оценил работу обоих тренеров, но указал на разницу в их достижениях.

"Оба очень хорошие тренеры. Симеоне уже выигрывал титулы, Артета - пока нет. В этом между ними главное различие", - сказал Пирес.

Отметим, что первый матч между командами завершился со счетом 1:1. Ответная встреча пройдет 5 мая в Лондоне.

