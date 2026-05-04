Межу Неймаром и Робиньо-младшим вспыхнул конфликт на тренировке "Сантоса"

4 Мая 2026 05:29
Бразильский вингер Неймар оказался в центре инцидента во время утренней тренировки "Сантоса" 3 мая, сообщаетİdma.Biz со ссылкой на Globo.

По информации источника, 34‑летний нападающий подставил подножку 18-летнему полузащитнику Робиньо-младшему и затем у них завязалась словесная перепалка. Неймар рассердился и посчитал, что к нему проявили неуважение, после того как молодой футболист обыграл его и отреагировал на просьбу форварда быть "помедленнее".

После этого между ними произошла потасовка, в ходе которой Неймар толкнул и даже ударил полузащитника. Позже Неймар на базе поговорил с молодым футболистом и извинился за эмоциональную реакцию. Отмечается, что конфликт был улажен.

Представители "Сантоса" и агенты Робиньо-младшего не стали давать комментарии. В окружении Неймара, в свою очередь, заявили, что "не осведомлены об этом деле".

"Сантос" 6 мая сыграет с парагвайской "Реколетой" в матче групповой стадии Южноамериканского кубка.

