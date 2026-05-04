4 Мая 2026 00:35
"Тун" впервые в истории стал чемпионом Швейцарии - ВИДЕО

"Тун" впервые в истории стал чемпионом Швейцарии, команда оформила этот титул досрочно. Что примечательно, "Тун" по итогам прошлого сезона стал победителем Челлендж-Лиги, которая является вторым дивизионом в системе швейцарского футбола, сообщает İdman.Biz.

В 35-м туре Суперлиги "Тун" со счетом 1:3 уступил "Базелю", но ближайший преследователь команды — "Санкт-Галлен" тоже потерпел поражение, пропустив три безответных гола от "Сьона". Таким образом, за три тура до окончания текущего розыгрыша чемпионата Швейцарии "Тун" возглавляет турнирную таблицу Суперлиги с 74 очками, "Санкт-Галлен" находится на второй строчке с 63 очками.

