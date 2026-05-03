"Манчестер Юнайтед" дома победил "Ливерпуль" - ОБНОВЛЯЕТСЯ - ВИДЕО

3 Мая 2026 20:33
"Манчестер Юнайтед" дома обыграл "Ливерпуль" в матче 35-го тура АПЛ — 3:2.

Манкунианцы дважды забили уже в первые 15 минут: на 6-й минуте Матеус Кунья открыл счет, а спустя 8 минут отличился Беньямин Шешко.

На 47-й минуте Доминик Собослаи сократил отставание гостей. Через 9 минут Коди Гакпо с передачи Собослаи сравнял счет.

Победный гол "МЮ" на 77-й минуте забил Кобби Майну.

"Манчестер Юнайтед" (64 очка) одержал третью победу подряд и остается на третье месте в АПЛ. Команда Майкла Кэррика гарантировала себе место в топ-5 по итогам сезона и обеспечила себе участие в следующем розыгрыше Лиге чемпионов.

"Ливерпуль" с 58 очками идет четвертым в турнирной таблице. У мерсисайдцев прервалась серия из трех побед кряду в АПЛ.

19:24

"Борнмут" на своем поле одержал крупную победу над "Кристал Пэлас" в матче 35-го тура АПЛ — 3:0.

Хозяева открыли счет благодаря автоголу Джефферсона Лермы на 10-й минуте. На 32-й минуте преимущество "Борнмута" с пенальти удвоил Эли Жуниор Крупи. Райан довел счет до разгромного на 77-й минуте.

"Борнмут" (52 очка) продлил серию без поражений в АПЛ до 15 матчей и занимает шестое место. "Кристал Пэлас" с 43 очками идет 15-м в турнирной таблице.

