Игроки "Реала" недовольны поездками Мбаппе

3 Мая 2026 16:31
В мадридском "Реале" возникло недовольство поведением нападающего Килиана Мбаппе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на El Mundo, у некоторых игроков команды вызвали вопросы поездки француза за пределы Испании на фоне его текущей травмы.

Отмечается, что ранее футболисты с пониманием отнеслись к визиту Мбаппе в Париж во время предыдущего повреждения, однако нынешняя травма считается незначительной, и его поездки вызывают недоумение.

Несколько игроков "Реала" выразили удивление действиями форварда, особенно с учетом его заявлений о намерении сделать все возможное, чтобы сыграть в "эль класико" 10 мая.

По информации СМИ, недавно Мбаппе также отправился в Италию в компании своей девушки.

