"Ньюкасл" следит за защитником "Милана"

Футбольный клуб "Ньюкасл" проявляет интерес к левому защитнику "Милана" Давиде Бартезаги.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Маттео Моретто, представители английского клуба посетили "Сан-Сиро", чтобы лично оценить игру 20-летнего футболиста.

Отмечается, что "Милан" не намерен расставаться с воспитанником и планирует продлить с ним контракт до 2031 года с повышением зарплаты.

В настоящее время игрок зарабатывает около 500–600 тысяч евро в год, а по новому соглашению его оклад может вырасти до 1,5 миллиона.

В текущем сезоне Бартезаги провел 30 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.