Флик предпочел кино матчу "Реала"

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик не собирается смотреть матч "Реала" против "Эспаньола".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на derbyderbyderby.it, немецкий специалист заявил, что проведет вечер в кино с супругой, несмотря на важность встречи для чемпионской гонки.

"Нет, я лучше пойду с женой в кино. Она хочет посмотреть "Волшебника Попа". А "Реал"... пусть играет, посмотрим на результат", - отметил Флик.

Отметим, что по итогам матча "Реала" "Барселона" может досрочно оформить чемпионский титул. В следующем туре каталонцы встретятся с мадридским клубом.