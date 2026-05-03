"Сельта" уверенно обыграла "Эльче"

В матче 34-го тура чемпионата Испании "Сельта" одержала победу над "Эльче" со счетом 3:1.

Как сообщает İdman.Biz, хозяева быстро завладели инициативой и открыли счет уже на 14-й минуте - отличился Уго Альварес после передачи Хави Руэды.

На 30-й минуте "Сельта" увеличила преимущество благодаря голу Яго Аспаса. Во втором тайме "Эльче" сократил отставание - на 82-й минуте Андре Силва реализовал пенальти.

Однако интрига продержалась недолго: в концовке Борха Иглесиас забил третий мяч после передачи Уиллота Сведберга и установил окончательный счет.