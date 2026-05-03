Вышедший в АПЛ "Ковентри" хочет усилиться футболистом "Ювентуса"

Вышедший в английскую Премьер-лигу по результатам сезона-2025/2026 в Чемпионшипе "Ковентри", которым руководит бывший футболист и главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард, предпринимает попытки усиления состава перед стартом в АПЛ. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание la Gazzetta dello Sport, клуб нацелился на форварда сборной Бельгии Луа Опенда, выступающего на правах аренды в туринском "Ювентусе".

По данным источника, представители "Ковентри" уже связались с игроком, чтобы прояснить его ситуацию в Турине. Сообщается, что у англичан есть шанс заключить с игроком соглашение об аренде с возможностью или обязательством выкупа. Лэмпард высоко ценит Опенда и заинтересован в его приобретении.

26-летний бельгиец может покинуть итальянский клуб спустя год после перехода. Опенда провел 34 матча за "Ювентус" во всех соревнованиях, забив два гола. Минувшим летом туринцы арендовали форварда у "РБ Лейпциг" с обязательством выкупа за € 42,75 млн.