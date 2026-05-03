Серия А: "Болонья" и "Кальяри" сыграли вничью без голов

В матче 35-го тура чемпионата Италии "Болонья" и "Кальяри" не смогли выявить победителя.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась со счетом 0:0, команды так и не сумели поразить ворота друг друга.

После этой игры "Болонья" набрала 49 очков и поднялась на восьмое место в турнирной таблице. "Кальяри" с 37 баллами располагается на 15-й позиции.

Отметим, что "Болонья" прервала серию из двух поражений. В следующем туре команда 11 мая сыграет на выезде с "Наполи", а "Кальяри" 10 мая примет "Удинезе".