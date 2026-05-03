В Баку наградили победителей марафона

В Баку прошла церемония награждения победителей "Бакинского марафона-2026".

Как сообщает İdman.Biz, в финишной зоне в Sea Breeze медали призерам вручила вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель IDEA Лейла Алиева.

В мероприятии также приняли участие помощник президента Азербайджана, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алекперов и президент компании Agalarov Development Эмин Агаларов.

В мужском зачете победу одержал представитель Турции Ахмед Алканоглу. Второе место занял украинец Виталий Шафар, третьим стал кыргызстанец Ырскелди Акеров.

У женщин первой финишировала россиянка Елена Толстых. Второе место заняла представительница Азербайджана Анна Юсупова, третьей стала спортсменка из Казахстана Ширин Акимбай.

Отметим, что в этом году марафон впервые прошел на полной дистанции 42 километра, а участие в нем приняли около 25 тысяч человек.