3 Мая 2026
RU

В Баку наградили победителей марафона

Мировой футбол
Новости
3 Мая 2026 17:53
27
В Баку наградили победителей марафона

В Баку прошла церемония награждения победителей "Бакинского марафона-2026".

Как сообщает İdman.Biz, в финишной зоне в Sea Breeze медали призерам вручила вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель IDEA Лейла Алиева.

В мероприятии также приняли участие помощник президента Азербайджана, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алекперов и президент компании Agalarov Development Эмин Агаларов.

В мужском зачете победу одержал представитель Турции Ахмед Алканоглу. Второе место занял украинец Виталий Шафар, третьим стал кыргызстанец Ырскелди Акеров.

У женщин первой финишировала россиянка Елена Толстых. Второе место заняла представительница Азербайджана Анна Юсупова, третьей стала спортсменка из Казахстана Ширин Акимбай.

Отметим, что в этом году марафон впервые прошел на полной дистанции 42 километра, а участие в нем приняли около 25 тысяч человек.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Серия А: "Милан" в меньшинстве проиграл "Сассуоло" - ОБНОВЛЯЕТСЯ
19:04
Мировой футбол

Серия А: "Милан" в меньшинстве проиграл "Сассуоло" - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Счет был открыт уже на 5-й минуте
Вышедший в АПЛ "Ковентри" хочет усилиться футболистом "Ювентуса"
18:20
Мировой футбол

Вышедший в АПЛ "Ковентри" хочет усилиться футболистом "Ювентуса"

26-летний бельгиец может покинуть итальянский клуб спустя год после перехода
"Сельта" уверенно обыграла "Эльче"
18:03
Мировой футбол

"Сельта" уверенно обыграла "Эльче"

Команда из Виго взяла три очка в 34-м туре

Флик предпочел кино матчу "Реала"
17:30
Мировой футбол

Флик предпочел кино матчу "Реала"

Тренер "Барселоны" не будет следить за игрой конкурента
Игроки "Реала" недовольны поездками Мбаппе
16:31
Мировой футбол

Игроки "Реала" недовольны поездками Мбаппе

В раздевалке не понимают действий форварда на фоне травмы

"Ньюкасл" следит за защитником "Милана"
15:54
Мировой футбол

"Ньюкасл" следит за защитником "Милана"

Скауты клуба посетили "Сан-Сиро"

Самое читаемое

Новый образ Гонсало Игуаина удивил болельщиков
2 Мая 18:23
Мировой футбол

Новый образ Гонсало Игуаина удивил болельщиков - ФОТО

Экс-форварда "Реала", "Ювентуса" и "Наполи" с трудом узнали на фото из Майами

Мисли Премьер-лига: "Карабах" уступил "Нефтчи" и лишился шансов на чемпионство - ОБНОВЕНО - ВИДЕО
30 Апреля 21:58
Чемпионат Азербайджана

Мисли Премьер-лига: "Карабах" уступил "Нефтчи" и лишился шансов на чемпионство - ОБНОВЕНО - ВИДЕО

Бакинцы взяли реванш после разгромного проигрыша в последней очной встрече

"Реал Мадрид" намерен расстаться с Андреем Луниным
1 Мая 18:16
Мировой футбол

"Реал Мадрид" намерен расстаться с Андреем Луниным

В качестве второго вратаря мадридский клуб рассматривает кандидатуру 19-летнего Хави Наварро
Кубок Европы по художественной гимнастике: определились первые победители - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО
1 Мая 00:06
Гимнастика

Кубок Европы по художественной гимнастике: определились первые победители - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО

В соревнованиях принимают участие спортсменки из 30 стран