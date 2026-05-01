"Реал Мадрид" намерен расстаться с Андреем Луниным

Испанский футбольный клуб "Реал Мадрид" готовится расстаться со своим вратарем Андреем Луниным. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание Okdiario, руководство мадридского представителя считает, что украинский голкипер не оправдал ожиданий в период отсутствия Тибо Куртуа. В связи с этим клуб намерен продать игрока в летнее трансферное окно.

На позицию второго вратаря команды может быть приглашен 19-летний воспитанник "королевского клуба" Хави Наварро. Молодой голкипер привлек внимание руководства клуба после того, как стал победителем молодежной Лиги чемпионов.