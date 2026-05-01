"Бавария" отказалась выкупать Николаса Джексона

Нападающий Николас Джексон вернется в "Челси" после завершения аренды в "Баварии", но лондонский клуб уже рассматривает вариант его продажи.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic, мюнхенцы не планируют выкупать 24-летнего футболиста на постоянной основе. В "Баварии" считают сумму полноценного трансфера слишком высокой для игрока, который в нынешнем сезоне в основном оставался запасным вариантом за Харри Кейном.

"Челси" при этом не считает, что аренда в Германии снизила стоимость Джексона. Лондонский клуб рассчитывает получить за форварда 60 млн евро (120 млн манатов), несмотря на его текущую рыночную стоимость в 40 млн евро (80 млн манатов).

В нынешнем сезоне Джексон провел за "Баварию" 30 матчей, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Контракт сенегальского нападающего с "Челси" рассчитан до 2033 года.