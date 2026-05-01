1 Мая 2026
RU

Ханси Флик останется в "Барселоне"?

Мировой футбол
Новости
1 Мая 2026 13:24
22
Ханси Флик останется в "Барселоне"?

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик продолжит работу в каталонском клубе и подпишет новое соглашение.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на испанские СМИ, планы руководства по немецкому специалисту окончательно утвердились после переизбрания Жоана Лапорты на пост президента клуба. Новое соглашение будет рассчитано на два года.

В ближайшее время агент тренера Пини Захави прибудет в Барселону, чтобы согласовать последние детали договора. Стороны также обсудят опцию продления контракта еще на один сезон - до 2029 года.

Напомним, что Флик возглавил "Барселону" после ухода Хави и быстро получил доверие руководства благодаря результатам и работе с составом. В клубе считают продолжение сотрудничества с тренером частью долгосрочного спортивного проекта.

İdman.Biz
Тэги:

