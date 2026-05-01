В суде раскрыли новые детали смерти Марадоны - ФОТО

1 Мая 2026 12:56
В суде раскрыли новые детали смерти Марадоны

В Аргентине на процессе по делу о смерти Диего Марадоны раскрыли новые детали о доме, где футболист провел последние дни жизни, и следствие считает, что условия там не подходили для домашнего лечения.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на аргентинские СМИ, речь идет о доме в районе Бенавидес в жилом комплексе "Сан Андрес" под Буэнос-Айресом. По версии обвинения, здание находилось слишком далеко от въезда в комплекс, что могло затруднить быстрый доступ скорой помощи в экстренной ситуации.

Прокуратура и представители истцов утверждают, что ключевые помещения в доме были организованы не под лечение тяжелого пациента, а под его изоляцию. Основные спальни и полноценный санузел находились на втором этаже, однако из-за узкой лестницы и слабого физического состояния Марадона фактически не мог ими пользоваться. На первом этаже для него переоборудовали игровую комнату, но, по данным аргентинской прессы, помещение не обеспечивало необходимых условий для отдыха и ухода.

Отдельные свидетели по делу заявили, что в комнате не было необходимого медицинского оснащения. Ранее прокуроры уже называли место, где проходило восстановление Марадоны после операции, непригодным для полноценного домашнего наблюдения. Защита, в свою очередь, настаивает, что формат лечения изначально не предполагал условий реанимации.

Отметим, что в Аргентине продолжается повторный судебный процесс по делу о смерти Марадоны. Семерых представителей его медицинской команды обвиняют в преступной халатности, а сам футболист умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет во время восстановления после операции по удалению субдуральной гематомы.

Агиль Тагиев
İdman.Biz
