Форвард "Реала": "Футбол - не самое приятное место"

Принадлежащий "Реалу" и выступающий на правах аренды за "Лион" бразильский нападающий Эндрик рассказал, как переживал сложный период в Мадриде и почему стал иначе относиться к футбольной среде.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Guardian, 19-летний футболист признался, что переход в европейский футбол дался ему не только через конкуренцию на поле, но и через давление извне. Сейчас Эндрик пытается вернуть стабильный игровой ритм во Франции и рассчитывает на место в сборной Бразилии перед ЧМ-2026.

Эндрик отметил: "Футбол - не самое приятное место. Это очень жесткая среда. Надеюсь, мой ребенок станет юристом, врачом или выберет другую профессию и будет счастлив в своем мире".

Бразилец отдельно рассказал о периоде в "Реале", где на него большое влияние оказали Лука Модрич и Джуд Беллингем. По словам форварда, хорватский полузащитник каждый день показывал пример профессионального отношения к работе, а англичанин помог ему адаптироваться в раздевалке, несмотря на языковой барьер.

Эндрик подчеркнул: "Лука Модрич - игрок, который больше всех впечатлил меня в "Реале". В первый год он многому меня научил. Это был настоящий футбольный мастер-класс".

Футболист также признался, что раньше болезненно зависел от реакции в социальных сетях и после матчей сразу заходил в X, чтобы читать комментарии о себе. Сейчас, по словам Эндрика, этот этап остался позади: он перестал ориентироваться на внешние оценки и больше сосредоточен на восстановлении, игре и возвращении в сборную Бразилии.