1 Мая 2026 10:56
Форвард "Реала": "Футбол - не самое приятное место"

Принадлежащий "Реалу" и выступающий на правах аренды за "Лион" бразильский нападающий Эндрик рассказал, как переживал сложный период в Мадриде и почему стал иначе относиться к футбольной среде.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Guardian, 19-летний футболист признался, что переход в европейский футбол дался ему не только через конкуренцию на поле, но и через давление извне. Сейчас Эндрик пытается вернуть стабильный игровой ритм во Франции и рассчитывает на место в сборной Бразилии перед ЧМ-2026.

Эндрик отметил: "Футбол - не самое приятное место. Это очень жесткая среда. Надеюсь, мой ребенок станет юристом, врачом или выберет другую профессию и будет счастлив в своем мире".

Бразилец отдельно рассказал о периоде в "Реале", где на него большое влияние оказали Лука Модрич и Джуд Беллингем. По словам форварда, хорватский полузащитник каждый день показывал пример профессионального отношения к работе, а англичанин помог ему адаптироваться в раздевалке, несмотря на языковой барьер.

Эндрик подчеркнул: "Лука Модрич - игрок, который больше всех впечатлил меня в "Реале". В первый год он многому меня научил. Это был настоящий футбольный мастер-класс".

Футболист также признался, что раньше болезненно зависел от реакции в социальных сетях и после матчей сразу заходил в X, чтобы читать комментарии о себе. Сейчас, по словам Эндрика, этот этап остался позади: он перестал ориентироваться на внешние оценки и больше сосредоточен на восстановлении, игре и возвращении в сборную Бразилии.

İdman.Biz
Новости по теме

Вратарь "Нефтчи": "Ударов по нашим воротам было не так много"
12:26
Мировой футбол

Вратарь "Нефтчи": "Ударов по нашим воротам было не так много"

Эмиль Балаев оценил победу над "Карабахом" и поддержку болельщиков

На конгрессе ФИФА сорвалась попытка примирить представителей Палестины и Израиля
11:11
Мировой футбол

На конгрессе ФИФА сорвалась попытка примирить представителей Палестины и Израиля - ВИДЕО

Джибриль Раджуб отказался пожать руку вице-президенту израильской федерации

Симоне Индзаги: "Честно говоря, я не скучаю по Италии"
10:26
Мировой футбол

Симоне Индзаги: "Честно говоря, я не скучаю по Италии"

Бывший тренер "Интера" рассказал о жизни в Эр-Рияде и работе в "Аль-Хиляле"

Травма Ямала лишила "Барселону" одного из лидеров до конца сезона
10:11
Мировой футбол

Травма Ямала лишила "Барселону" одного из лидеров до конца сезона

Клуб и сборная Испании не хотят форсировать возвращение игрока

Деклану Райсу грозит дисквалификация: УЕФА может наказать игрока за критику судейства
09:14
Мировой футбол

Деклану Райсу грозит дисквалификация: УЕФА может наказать игрока за критику судейства

Футболист не сдержал эмоции после первого полуфинального матча Лиги чемпионов с "Атлетико"
Зарплата € 6 млн и бонусы: стали известны детали предложения "Ювентуса" Левандовскому
08:12
Мировой футбол

Зарплата € 6 млн и бонусы: стали известны детали предложения "Ювентуса" Левандовскому

Польским форвардом также интересуется "Милан"

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу
30 Апреля 04:12
Мировой футбол

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу

Каталонцы ищут усиление атаки на лето

Сборную Азербайджана по боксу встретили на Родине после триумфа
29 Апреля 09:25
Бокс

Сборную Азербайджана по боксу встретили на Родине после триумфа - ФОТО/ВИДЕО

Триумфаторы Кубка мира вернулись в Баку с медалями

"Сабах" может переписать историю европейского футбола – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ
28 Апреля 15:38
Азербайджанский футбол

"Сабах" может переписать историю европейского футбола – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

В настоящее время в Европе нет таких клубов, которые могут добиться столь уникального результата
Праздник спорта в Мингячевире стартовал с яркого шоу регаты
28 Апреля 20:34
Гребля

Праздник спорта в Мингячевире стартовал с яркого шоу регаты - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

В мероприятии приняли участие официальные лица и представители спортивного сообщества