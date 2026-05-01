1 Мая 2026 10:11
Травма Ямала лишила "Барселону" одного из лидеров до конца сезона

Нападающий "Барселоны" Ламин Ямал выбыл примерно на шесть-семь недель и, скорее всего, больше не сыграет за клуб в текущем сезоне.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на испанские СМИ, медицинское обследование выявило у футболиста травму задней поверхности бедра. В "Барселоне" выбрали осторожный план восстановления, поскольку такие повреждения несут высокий риск рецидива.

Клуб и тренерский штаб сборной Испании не хотят возвращать Ямала на поле до полного восстановления. При таком сроке реабилитации главный вопрос связан уже не с концовкой клубного сезона, а с готовностью игрока к чемпионату мира-2026.

Отметим, что "Барселона" рассчитывает сохранить футболиста в оптимальном состоянии перед следующим сезоном, а в сборной Испании могут ограничить его нагрузку на старте турнира, если восстановление подойдет к концу только перед первыми матчами.

İdman.Biz
Новости по теме

Симоне Индзаги: "Честно говоря, я не скучаю по Италии"
10:26
Мировой футбол

Симоне Индзаги: "Честно говоря, я не скучаю по Италии"

Бывший тренер "Интера" рассказал о жизни в Эр-Рияде и работе в "Аль-Хиляле"

Деклану Райсу грозит дисквалификация: УЕФА может наказать игрока за критику судейства
09:14
Мировой футбол

Деклану Райсу грозит дисквалификация: УЕФА может наказать игрока за критику судейства

Футболист не сдержал эмоции после первого полуфинального матча Лиги чемпионов с "Атлетико"
Зарплата € 6 млн и бонусы: стали известны детали предложения "Ювентуса" Левандовскому
08:12
Мировой футбол

Зарплата € 6 млн и бонусы: стали известны детали предложения "Ювентуса" Левандовскому

Польским форвардом также интересуется "Милан"
"Фенербахче" надеется подписать Мохамеда Салаха
06:20
Мировой футбол

"Фенербахче" надеется подписать Мохамеда Салаха

Сторона египтянина запрашивает для своего клиента зарплату в размере € 20 млн в год
Три футболиста "ПСЖ" номинированы на звание лучшего игрока сезона в Лиге 1
05:50
Мировой футбол

Три футболиста "ПСЖ" номинированы на звание лучшего игрока сезона в Лиге 1

После 30 матчей чемпионата Франции "ПСЖ" набрал 69 очков и занимает первое место
"Бавария" предлагает Нойеру новый контракт
03:50
Мировой футбол

"Бавария" предлагает Нойеру новый контракт

В текущем сезоне Нойер принял участие в 35 матчах за клуб во всех турнирах

Самое читаемое

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу
30 Апреля 04:12
Мировой футбол

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу

Каталонцы ищут усиление атаки на лето

Сборную Азербайджана по боксу встретили на Родине после триумфа
29 Апреля 09:25
Бокс

Сборную Азербайджана по боксу встретили на Родине после триумфа - ФОТО/ВИДЕО

Триумфаторы Кубка мира вернулись в Баку с медалями

"Сабах" может переписать историю европейского футбола – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ
28 Апреля 15:38
Азербайджанский футбол

"Сабах" может переписать историю европейского футбола – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

В настоящее время в Европе нет таких клубов, которые могут добиться столь уникального результата
Праздник спорта в Мингячевире стартовал с яркого шоу регаты
28 Апреля 20:34
Гребля

Праздник спорта в Мингячевире стартовал с яркого шоу регаты - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

В мероприятии приняли участие официальные лица и представители спортивного сообщества