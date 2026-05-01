Травма Ямала лишила "Барселону" одного из лидеров до конца сезона

Нападающий "Барселоны" Ламин Ямал выбыл примерно на шесть-семь недель и, скорее всего, больше не сыграет за клуб в текущем сезоне.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на испанские СМИ, медицинское обследование выявило у футболиста травму задней поверхности бедра. В "Барселоне" выбрали осторожный план восстановления, поскольку такие повреждения несут высокий риск рецидива.

Клуб и тренерский штаб сборной Испании не хотят возвращать Ямала на поле до полного восстановления. При таком сроке реабилитации главный вопрос связан уже не с концовкой клубного сезона, а с готовностью игрока к чемпионату мира-2026.

Отметим, что "Барселона" рассчитывает сохранить футболиста в оптимальном состоянии перед следующим сезоном, а в сборной Испании могут ограничить его нагрузку на старте турнира, если восстановление подойдет к концу только перед первыми матчами.