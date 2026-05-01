На конгрессе ФИФА сорвалась попытка примирить представителей Палестины и Израиля - ВИДЕО

На 76-м конгрессе ФИФА в Ванкувере возник напряженный эпизод после попытки президента организации Джанни Инфантино вывести на сцену представителей футбольных федераций Палестины и Израиля.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Reuters, Инфантино пригласил главу Палестинской футбольной ассоциации Джибриля Раджуба и вице-президента Израильской футбольной ассоциации Басима Шейха Сулеймана к совместному рукопожатию, однако палестинская сторона отказалась от этого жеста.

Раджуб покинул сцену после слов о положении палестинского народа. Он заявил: "Мы страдаем".

Глава палестинской федерации также выступил против того, чтобы спортивный жест использовали как символ примирения в текущих условиях. Раджуб сказал: "Я отказался пожать руку. Спорт есть спорт, и для меня это должно уважаться, но если другая сторона представляет преступника и говорит от его имени, как я могу пожать руку такому человеку или сделать с ним фото".

Отдельно палестинская сторона подтвердила, что обратилась в Спортивный арбитражный суд из-за позиции ФИФА по израильским клубам, выступающим на территории Западного берега. Ранее ФИФА отказалась применять санкции к Израильской футбольной ассоциации, сославшись на нерешенный международно-правовой статус этой территории.