На конгрессе ФИФА сорвалась попытка примирить представителей Палестины и Израиля - ВИДЕО

1 Мая 2026 11:11
На 76-м конгрессе ФИФА в Ванкувере возник напряженный эпизод после попытки президента организации Джанни Инфантино вывести на сцену представителей футбольных федераций Палестины и Израиля.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Reuters, Инфантино пригласил главу Палестинской футбольной ассоциации Джибриля Раджуба и вице-президента Израильской футбольной ассоциации Басима Шейха Сулеймана к совместному рукопожатию, однако палестинская сторона отказалась от этого жеста.

Раджуб покинул сцену после слов о положении палестинского народа. Он заявил: "Мы страдаем".

Глава палестинской федерации также выступил против того, чтобы спортивный жест использовали как символ примирения в текущих условиях. Раджуб сказал: "Я отказался пожать руку. Спорт есть спорт, и для меня это должно уважаться, но если другая сторона представляет преступника и говорит от его имени, как я могу пожать руку такому человеку или сделать с ним фото".

Отдельно палестинская сторона подтвердила, что обратилась в Спортивный арбитражный суд из-за позиции ФИФА по израильским клубам, выступающим на территории Западного берега. Ранее ФИФА отказалась применять санкции к Израильской футбольной ассоциации, сославшись на нерешенный международно-правовой статус этой территории.

İdman.Biz
Новости по теме

Вратарь "Нефтчи": "Ударов по нашим воротам было не так много"
12:26
Мировой футбол

Вратарь "Нефтчи": "Ударов по нашим воротам было не так много"

Эмиль Балаев оценил победу над "Карабахом" и поддержку болельщиков

Форвард "Реала": "Футбол - не самое приятное место"
10:56
Мировой футбол

Форвард "Реала": "Футбол - не самое приятное место"

Эндрик рассказал о "Лионе", давлении соцсетей и помощи Модрича с Беллингемом

Симоне Индзаги: "Честно говоря, я не скучаю по Италии"
10:26
Мировой футбол

Симоне Индзаги: "Честно говоря, я не скучаю по Италии"

Бывший тренер "Интера" рассказал о жизни в Эр-Рияде и работе в "Аль-Хиляле"

Травма Ямала лишила "Барселону" одного из лидеров до конца сезона
10:11
Мировой футбол

Травма Ямала лишила "Барселону" одного из лидеров до конца сезона

Клуб и сборная Испании не хотят форсировать возвращение игрока

Деклану Райсу грозит дисквалификация: УЕФА может наказать игрока за критику судейства
09:14
Мировой футбол

Деклану Райсу грозит дисквалификация: УЕФА может наказать игрока за критику судейства

Футболист не сдержал эмоции после первого полуфинального матча Лиги чемпионов с "Атлетико"
Зарплата € 6 млн и бонусы: стали известны детали предложения "Ювентуса" Левандовскому
08:12
Мировой футбол

Зарплата € 6 млн и бонусы: стали известны детали предложения "Ювентуса" Левандовскому

Польским форвардом также интересуется "Милан"

Самое читаемое

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу
30 Апреля 04:12
Мировой футбол

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу

Каталонцы ищут усиление атаки на лето

Сборную Азербайджана по боксу встретили на Родине после триумфа
29 Апреля 09:25
Бокс

Сборную Азербайджана по боксу встретили на Родине после триумфа - ФОТО/ВИДЕО

Триумфаторы Кубка мира вернулись в Баку с медалями

"Сабах" может переписать историю европейского футбола – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ
28 Апреля 15:38
Азербайджанский футбол

"Сабах" может переписать историю европейского футбола – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

В настоящее время в Европе нет таких клубов, которые могут добиться столь уникального результата
Праздник спорта в Мингячевире стартовал с яркого шоу регаты
28 Апреля 20:34
Гребля

Праздник спорта в Мингячевире стартовал с яркого шоу регаты - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

В мероприятии приняли участие официальные лица и представители спортивного сообщества