"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу

"Барселона" продолжает работу над усилением линии нападения в преддверии летнего трансферного окна.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на El Nacional, главной целью каталонского клуба остается форвард "Атлетико" Хулиан Альварес. Однако осуществить этот трансфер будет непросто, в первую очередь из-за финансовых условий сделки.

В связи с этим "Барселона" рассматривает альтернативный вариант — нападающего "ПСЖ" Гонсалу Рамуша. По информации источника, 24-летнего португальца можно приобрести примерно за 30 миллионов евро, что делает его более доступной опцией.

Отмечается, что Рамуш является запасным вариантом на случай, если трансфер Альвареса не удастся реализовать.